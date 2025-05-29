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Полiтика

Фон дер Ляєн назвала причину війни в Україні

Фон дер Ляєн назвала причину війни в Україні

Згідно з італійською газетою La Repubblica, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України через страх перед великою Європою та "силою свободи і привабливістю демократії".

 

Під час виступу в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті Аахена (Німеччина) 29 травня, фон дер Ляєн підкреслила, що Європейський Союз є не лише мирним об'єднанням, але й добровільним. Вона зазначила, що жодна країна не була примушена до вступу в ЄС, і всі прагнули стати його частиною.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що саме бажання України приєднатися до ЄС стало однією з головних причин російської агресії. Вона наголосила, що Путін "занадто боїться великої Європи".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнапутінФон дер Ляєн
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