Згідно з італійською газетою La Repubblica, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України через страх перед великою Європою та "силою свободи і привабливістю демократії".

Під час виступу в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті Аахена (Німеччина) 29 травня, фон дер Ляєн підкреслила, що Європейський Союз є не лише мирним об'єднанням, але й добровільним. Вона зазначила, що жодна країна не була примушена до вступу в ЄС, і всі прагнули стати його частиною.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що саме бажання України приєднатися до ЄС стало однією з головних причин російської агресії. Вона наголосила, що Путін "занадто боїться великої Європи".