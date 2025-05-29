Тіньові мільйони: як Київ рахує мешканців без документів

У Києві станом на 2024 рік проживає приблизно 3,7 мільйона людей. Це на майже мільйон більше, ніж за останніми офіційними статистичними даними десятирічної давнини. Про це заявила голова ради внутрішньо переміщених осіб (ВПО) при КМДА Ольга Алтуніна.

«Насправді останній раз, коли офіційна статистика давала дані — це був 2014 рік. Тоді у Києві проживало 2,8 мільйона осіб», — зазначила Алтуніна під час виступу.

Водночас, за її словами, нові цифри були отримані не через традиційний перепис, якого в Україні не проводили з 2001 року, а на основі аналізу мобільного трафіку, даних операторів зв’язку та обліку внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у столиці з початком повномасштабного вторгнення РФ.

За оцінками КМДА, понад 800 тисяч людей переїхали до Києва з інших регіонів — передусім з окупованих або прифронтових територій. Значна частина з них залишилася у місті надовго або назавжди.

Фактичне зростання населення столиці має безпосередній вплив на міську інфраструктуру, соціальні служби, освіту, медицину та житловий фонд. При цьому офіційний статус багатьох внутрішньо переміщених осіб залишається невизначеним: не всі зареєстровані як ВПО, а частина не має прописки в Києві, що ускладнює доступ до послуг.

Експерти наголошують, що відсутність перепису населення в Україні — серйозна проблема, адже багато рішень, зокрема щодо бюджетного фінансування, медичної субвенції, освіти та розвитку транспорту, ухвалюються на основі застарілих даних.

Уряд неодноразово анонсував проведення цифрового перепису населення, зокрема у співпраці з компанією Apple. Проте через війну терміни проведення перепису були відкладені. Водночас зібрані оператором дані щодо мобільного трафіку, руху SIM-карт та активності користувачів частково дозволяють оцінити реальну демографічну картину.