ТЦК тепер діятимуть за «підручником»

Командування Сухопутних військ ЗСУ впровадило нові правила поведінки та комунікації для військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час мобілізаційних заходів. Ці зміни мають на меті покращити взаємодію з населенням, зменшити соціальну напругу та уникнути конфліктних ситуацій, які можуть виникати під час виконання завдань із мобілізації.

"Було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Було розроблено спеціальні інструкції для військовослужбовців ТЦК та СП, які діятимуть як підручник чи методичка. Вони визначають прийнятну форму діалогу, поведінки, взаємодії з громадянами.

Очільники ТЦК отримають інструкції, як проводити підготовку своїх підлеглих перед виходом на мобілізаційні заходи — оповіщення, вручення повісток тощо.

Цей крок з боку командування можна розглядати як реакцію на суспільну критику та прагнення до збереження довіри до мобілізаційної системи.