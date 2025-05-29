Українських дітей на ТОТ рашисти поженуть в окопи першими, - ЗМІ

Чому діти, які потрапили під російську окупацію, набагато більше часу проводять у школі, ніж їхні однолітки на території Росії? Чому їх вчать? Для чого Росія докладає стільки зусиль для переформатування свідомості і мілітаризації українських дітей на окупованих територіях?

Про це телеканал «Настоящее Время» (створений Радіо Свобода за участи Голосу Америки) розповів Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації, а в минулому – радник мера Маріуполя.

Керівники російських шкіл та громадських організацій на території окупованих українських міст і сіл ведуть мілітаризацію дітей. Школярі вступають у воєнізовані організації, де їх вчать поводитися зі зброєю та підкорятися командам, влітку діти виїжджають у воєнізовані літні табори – як в окупації, так і всередині Росії. Батькам кажуть, що це можливість соціального ліфта для іхніх дітей, розповідає Петро Андрющенко.

На окупованих територіях України, школи і вчителі перебувають під особливим контролем. Процес навчання є ідеологізованим, а пропаганда є головною складовою, розповідає Андрющенко.

Для того, щоб відбувалася мілітаризація, в першу чергу, працює школа. Це зміна програм навчання – історія, література. Повірте, те, що вони вчать з точки зору природничих наук, складно назвати навчанням.

Але головним шкільним інструментом пропаганди, як і в часи СРСР, є позакласні заходи.

Наші діти в окупації проводять у школі практично в два рази більше часу, ніж усі інші [діти в Московії]. Тобто після стандартної освіти ще стільки ж вони проводять у школі на всяких позакласних уроках, позакласних заняттях. І ось тут вони зобов'язані фактично входити в одне з утворень – дитячих псевдогромадських організацій.

Найбільш відомі та активні дитячі воєнізовані організації – центри «Воин» та «Юнармия», розповідає Петро Андрющенко.

«Кожна з них переслідує різну мету. У якому плані? Є, наприклад, така організація як «Воин» – це так звана майбутня політична та військова еліта. І є «Юнармия», яка в таких смішних червоних беретах і пісочній формі, – це діти з важких сімей. Їм дороги в еліту немає, але їм є дорога в звичайні солдати, на фронт. У кінцевому підсумку, все відбувається однаково і закінчується теж однаково – протягом трьох-чотирьох-п'яти років ми отримуємо абсолютно ідеологічно вишколених солдатів, які вміють поводитися зі зброєю, які пройшли первинну військову підготовку ще за шкільною партою. Ну і, в принципі, готові воювати», - пояснює керівник ЦВО.

Андрющенко розповідає про фактично повсюдну індоктринацію дітей в окупації: у Донецькій області, у Запорізькій, у Маріуполі: «Був буквально нещодавно у нас верифікований випадок, який показує, куди це веде, – говорить голова Центру вивчення окупації. – Хлопчик з Донецька чотири роки був у «Юнармии». Йому тільки виповнилося 18 – він мобілізувався на фронт з Донецька в російську армію, добровільно. І через два тижні загинув, його поховали. Власне, це і є шлях мілітаризації дітей, і це відповідь, для чого це робиться і як працює.

З них роблять не просто солдатів, таких, як ми бачимо на фронті, – з них роблять безкоштовних солдатів, ідеологічних солдатів. І роблять це абсолютно професійно, – продовжує Андрющенко. – У Маріуполі прямо зараз будують величезний табір з військової підготовки дітей. У рамках цієї організації «Воин» у Запорізькій області, під Бердянськом, є такий табір, він уже почав діяти цього року. Тисяча дітей через нього пройдуть».

За інформацією Андрющенка, курують питання мілітаризації дітей на окупованих територіях України особисто голова адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та російська дитяча омбудсмен Марія Львова-Бєлова, на яку виписано ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі у зв'язку з вивезенням до Росії українських дітей.

Львова-Бєлова займається і організацією літнього відпочинку українських дітей у РФ, під час якого індоктринація триває.

Андрющенко пояснює, що чинити опір мілітаризації ні батьки, ні діти не можуть: в окупації це і небезпечно, і сховатися нікуди – це є в усіх школах.

«Ми повинні пам'ятати, що в кожній школі на окупованій території після директора ввели спеціальну посаду – радник з ідеологічної роботи. Це не завуч, як було в наших школах, а окрема людина, яка дивиться, як перевиховують дітей і як на це реагують сім'ї. Якщо бачать, що йде якась протидія сімей, то в сім'ю приходить ця спеціально призначена людина і прямо погрожує, що наступний прихід – і батьків відправлять у камеру, а дитину заберуть. Вона відправиться в дитячий будинок, буде розлучена сім'я. І в окупації всі прекрасно розуміють, що це не порожні погрози. Тому батьки зобов'язані не просто мовчати – у кінцевому підсумку вони починають підігравати з бажання захистити свою дитину. І це прекрасно розуміють росіяни, що немає щирості, а є страх, – але їх, у принципі, це влаштовує.

Єдиний спосіб опору мілітаризації твоєї дитини безпосередньо на окупованій території – це забрати її і виїхати, варіантів інших немає», – говорить Петро Андрющенко.