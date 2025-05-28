Трамп заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий на зустріч із президентом Володимиром Зеленським та і диктатором РФ Володимиром Путіним — у межах можливих переговорів про припинення бойових дій.

Про це глава американської держави заявив у середу, 28 травня, коли брав участь у церемонії складання присяги прокуроркою округу Колумбія.

Журналіст запитав у президента США, чи планує він зустрітися із Зеленським і російським диктатором.

"Я зустрінуся, якщо це необхідно. Зараз… Я хотів би, щоб це було кілька місяців тому… але зараз ми працюємо над президентом Путіним. І подивимося, чого ми досягнемо. Думаю, все йде добре, але подивимося. Мені не подобається те, що відбувається. Мені не подобається, коли ракети випускають по містах, це погано. Ми цього не допустимо", — сказав Трамп.

ForUa.com нагадує, 16 травня у Стамбулі відбулася перша за понад три роки зустріч між українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини. Сторони домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000, який відбувся 23−25 травня, однак не дійшли згоди щодо питання припинення вогню.

Перед переговорами Зеленський пропонував Путіну прилетіти до Стамбула для особистої зустрічі, проте російський диктатор відправив на переговори делегацію низького рівня.

Газета The Wall Street Journal писала, що новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями може відбутися у Ватикані в середині червня, але при цьому очікується, що захід також "буде на низькому рівні".

27 травня Зеленський назвав найбільш реалістичними майданчиками для наступного раунду переговорів української та російської делегацій Туреччину, Ватикан і Швейцарію.

Крім того, глава української держави висловив готовність до переговорів у форматі Трамп — Путін — Зеленський і у форматі Трамп — Путін і Трамп — Зеленський, а потім утрьох.

Водночас російський глава МЗС Сергій Лавров заявив, що про нову зустріч з Україною буде оголошено "найближчим часом".