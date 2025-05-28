На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови, повідомили у ДБР.

За даними слідства, в кінці 2024 року один із правоохоронців у змові з цивільною особою організував нелегальний виїзд українців за $5 000 з кожного.

Чоловіків вивозили поза межами офіційних пунктів пропуску. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від такої діяльності сягав понад $80 000.

Схема працювала злагоджено: українські організатори доставляли ухилянтів до кордону, де їх зустрічали спільники з молдовської сторони.

Надалі надавалась допомога з легалізацією перебування в Молдові.

Крім того, правоохоронець намагався залучити до незаконної діяльності ще одного співробітника, пропонуючи йому гроші в обмін на графіки чергувань прикордонних нарядів.

Однак той відмовився та повідомив про спробу підкупу компетентним органам.

25 травня 2025 року співробітники ДБР затримали обох організаторів під час чергової спроби переправити через кордон двох військовозобов’язаних.

ForUa.com нагадує, на початку травня Служба безпеки, ДБР і Національна поліція ліквідували ще п’ять схем ухилення від мобілізації в центральних і західних областях України.