Згідно з аналізом The New York Times, президент США Дональд Трамп, розглядає можливість укладення угоди з Росією та Китаєм щодо розподілу сфер світового впливу. Експерти вбачають у цьому прагнення до "імперського" поділу світу, де кожна з трьох держав домінуватиме у своїй частині земної кулі. Критика союзників, розмови про виведення військ та компліменти на адресу Путіна і Сі Цзіньпіна викликають занепокоєння щодо можливих наслідків для глобальної безпеки.

"Він [Трамп] критикував союзників і говорив про виведення американських військ з усього світу. Це може бути вигідним для Росії й Китаю, які прагнуть зменшити американську присутність у безпеці в Європі й Азії. Трамп часто хвалить [нелегітимного] президента Росії Володимира Путіна й лідера Китаю Сі Цзіньпіна, як сильних і розумних людей, котрі є його близькими друзями", – зазначає NYT.

Дехто з експертів, з якими спілкувалося видання, вважає, що "лідери США, РФ і КНР прагнуть до уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим", і що "командування й розширення сфер впливу, здається, відновлює відчуття величі, котре згасає".