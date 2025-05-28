Згідно з аналізом The New York Times, президент США Дональд Трамп, розглядає можливість укладення угоди з Росією та Китаєм щодо розподілу сфер світового впливу.
"Він [Трамп] критикував союзників і говорив про виведення американських військ з усього світу. Це може бути вигідним для Росії й Китаю, які прагнуть зменшити американську присутність у безпеці в Європі й Азії. Трамп часто хвалить [нелегітимного] президента Росії Володимира Путіна й лідера Китаю Сі Цзіньпіна, як сильних і розумних людей, котрі є його близькими друзями", – зазначає NYT.
Дехто з експертів, з якими спілкувалося видання, вважає, що "лідери США, РФ і КНР прагнуть до уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим", і що "командування й розширення сфер впливу, здається, відновлює відчуття величі, котре згасає".Автор: Галина Роюк