У Києві молодий водій п'яним розтрощив сім авто

У столиці на лаві підсудних опиниться 22-річний водій, який на початку 2025 року спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок його дій було пошкоджено сім автомобілів та травмовано двох пасажирів, повідомляє life.kyiv.

Інцидент стався у січні поточного року на вулиці Соломії Крушельницької, що у Дарницькому районі Києва. Керуючи автомобілем Volkswagen Passat, молодик не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із сімома припаркованими транспортними засобами.

В автомобілі порушника перебували двоє пасажирів – 19-річна дівчина та 19-річний хлопець, які внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Після прибуття на місце події співробітники поліції провели тест на алкогольне сп’яніння водія. Результат показав 1,16 проміле алкоголю в крові, що більш ніж у п’ять разів перевищує допустиму норму.

За результатами слідчих дій 22-річному водію було оголошено підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, молодому водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.