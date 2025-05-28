У Києві молодий водій п'яним розтрощив сім авто

У столиці на лаві підсудних опиниться 22-річний водій, який на початку 2025 року спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок його дій було пошкоджено сім автомобілів та травмовано двох пасажирів, повідомляє life.kyiv.
Інцидент стався у січні поточного року на вулиці Соломії Крушельницької, що у Дарницькому районі Києва. Керуючи автомобілем Volkswagen Passat, молодик не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із сімома припаркованими транспортними засобами.
В автомобілі порушника перебували двоє пасажирів – 19-річна дівчина та 19-річний хлопець, які внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Після прибуття на місце події співробітники поліції провели тест на алкогольне сп’яніння водія. Результат показав 1,16 проміле алкоголю в крові, що більш ніж у п’ять разів перевищує допустиму норму.
За результатами слідчих дій 22-річному водію було оголошено підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, молодому водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.Автор: Галина Роюк