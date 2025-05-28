В обхід Taurus: Німеччина може підтримати власне виробництво крилатих ракет в Україні

Німецький уряд розглядає можливість надання Україні фінансової підтримки для розробки та серійного виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Україна вже працює над подібними розробками та навіть розгорнула деякі з них. Однак, враховуючи постійні російські повітряні та ракетні атаки на українську оборонну промисловість, Німеччина веде переговори щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони Iris-T. Bild припускає, що про можливі нові поставки ППО може бути оголошено вже сьогодні, під час зустрічі Фрідріха Мерца та Володимира Зеленського.

Водночас видання зауважує, що нові німецькі системи ППО надійдуть в Україну не раніше кінця 2020-х років. Щодо можливих поставок крилатих ракет Taurus, Bild вважає, що "великого прориву навряд чи відбудеться", називаючи це питання "табуйованим" серед інсайдерів.

Аби запропонувати Україні альтернативу, канцлер Мерц може запропонувати інші системи озброєння, зокрема системи залпового вогню "Mars-2" з дальністю стрільби до 85 кілометрів. Україна вже отримала п’ять таких установок у 2022 році, і тепер розглядається можливість нових поставок як самих систем, так і ракет до них.

Однак Bild підкреслює, що ракети M30 та M31 для "Mars-2" мають GPS-наведення, якому Росія успішно протидіє, що знижує тактичну цінність цієї зброї. Крім того, усі російські військові бази знаходяться поза межами досяжності цих ракет.

Таким чином, питання фінансування виробництва українських крилатих ракет великої дальності може стати ключовим елементом підтримки України з боку Німеччини, особливо на тлі складнощів із постачанням інших видів озброєння.