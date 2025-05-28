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Суспiльство

Погода 28 травня: по-літньому тепло, але з дощами

Погода 28 травня: по-літньому тепло, але з дощами

Сьогодні майже по всій території країни очікується хмарна та дощова погода. У Житомирській та Київській областях очікуються стльні дощі. Лише у східних, Миколаївській і Херсонській областях – без опадів. повідомляють синоптики.

Вітер - південно-східний, на заході країни північно-західний, 7−12 м/с. На Лівобережжі та у Карпатах ймовірні пориви до 15−20 м/с.

Температура повітря у західних областях становитиме +13−18°. На сході +24−27°.На решті території +18−23°.

У Києві - хмарно, дощ. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18-20°.
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