Політика вагань Трампа опинилася на межі кризи

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через небажання Путіна йти на серйозні мирні переговори щодо України. За словами представників адміністрації, Трамп попередив, що путін «грається з вогнем» і ризикує втратити шанс на «золотий міст» — пропозицію відновити відносини після врегулювання конфлікту.

Попри зростання атак з боку росії, Трамп поки не ухвалив рішення про нові санкції. Він воліє досягти миру без тиску, але визнає, що м’який підхід не працює. Його рішення щодо санкцій може мати далекосяжні наслідки — як для України, так і для внутрішньої підтримки серед республіканців. Європейські союзники занепокоєні пасивністю США і готуються активніше підтримувати Україну.

Деякі республіканці виступають за санкції, але чекають чіткого сигналу від Трампа. Якщо він публічно виступить проти, це може розколоти партію. Тим часом Трамп частково покладає відповідальність за війну на Зеленського й Байдена, що викликає критику навіть серед колишніх союзників, як-от Курта Волкера. Це створює враження, що він намагається уникнути жорсткого протистояння з москвою.

В той же час Москва прагне відокремити тему України від відносин із США, сподіваючись на економічну вигоду після завершення війни. Трамп не заперечує: «росія хоче великої торгівлі зі США, коли це кровопролиття закінчиться — і я з цим згоден».