Російський агент коригував ворожі повітряні атаки на українські шпиталі

Служба безпеки України затримала водія-електрика військової частини на Кіровоградщині, який за дорученням ФСБ коригував російські повітряні атаки.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, 32-річний водій-електрик збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, у яких проходили лікування українські військові.

Крім того, він передав ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини в напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

За словами правоохоронців, після виконання завдань фігурант планував «евакуюватися» до тимчасово окупованої території Донеччини, аби вступити до окупаційних угруповань рф та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.