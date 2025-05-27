Латвія передала Україні ще 1500 ударних дронів

Латвія передала Україні ще 1500 ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у межах Міжнародної коаліції дронів. Про це повідомив сьогодні міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За його словами, дрони були придбані за кошти Фонду коаліції дронів, до якого Латвія зробила внесок у розмірі €5 мільйонів.

"Ще 1500 бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 тисяч безпілотників у першій половині року в межах Міжнародної коаліції дронів", - написав Андріс Спрудс на своїй сторінці у соціальній мережі.

Міжнародну коаліцію дронів було сформовано в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатором створення коаліції виступила Латвія, яка разом із Великою Британією координує її роботу.

Наразі до коаліції входять 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.

Передача ударних дронів є черговим кроком у підтримці обороноздатності України з боку міжнародних партнерів. Очікується, що ці БПЛА допоможуть українським військовим у боротьбі з російською агресією.