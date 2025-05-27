Кадровий ривок: Зеленський оновив владу в районах Києва

Президент Зеленський оновив керівництво районних державних адміністрацій (РДА) Києва, затвердивши нових очільників у більшості районів столиці. Рішення стало частиною загального курсу на оновлення управлінських кадрів.

За офіційними даними, Зеленський схвалив всі кандидатури, рекомендовані Кабміном, за винятком однієї. Нові очільники отримали завдання не лише продовжувати поточні проєкти, але й шукати нові шляхи розвитку районів, особливо в умовах післявоєнної відбудови.

Нові керівники районів Києва:

Олександр Сазанович — голова Шевченківської РДА, відомий своєю роботою у сфері місцевого самоврядування та інфраструктурних проєктів.

Сергій Мовчан — голова Солом’янської РДА, має досвід у розвитку соціальних програм та житлового фонду.

Георгій Зантарая — очолив Святошинську РДА, раніше займався реалізацією ініціатив з благоустрою та екології.

Володимир Наконечний — керує Подільською РДА, фахівець у сфері комунального господарства та транспорту.

Андрій Паладій — голова Дніпровської РДА, активний учасник реформ у галузі освіти та медицини.

Максим Бахматов — очолює Деснянську РДА, має репутацію реформатора, який зосереджений на цифровізації послуг.

Олександр Ковтунов — керівник Дарницької РДА, досвідчений менеджер із залучення інвестицій.

Софія Дунаєвська — голова Голосіївської РДА, відома своєю роботою у сфері культури та молодіжної політики.

Нові призначення викликали дискусії в суспільстві та серед експертів. Більшість громадян сподіваються, що свіжі кадри допоможуть вирішити нагальні проблеми столичних районів, зокрема питання ремонту доріг, розвитку транспортної інфраструктури, забезпечення комунальних послуг, а також покращення умов життя в Києві.

"Ми очікуємо від нових керівників не просто керування, а результатів, які буде відчувати кожен киянин," — заявив Зеленський під час представлення нових голів адміністрацій.