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Надзвичайні події

Затримано двох чоловіків, які з балончиком і травматичним пістолетом напали на військовослужбовців ТЦК

Затримано двох чоловіків, які з балончиком і травматичним пістолетом напали на військовослужбовців ТЦК

У Кременчуці на Полтавщині напали на двох військовослужбовців ТЦК. Двох нападників затримали та взяли під варту. 

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП. 

Напередодні, 25 травня, група з семи людей здійснила спланований напад на двох військовослужбовців районного ТЦК під час заходів оповіщення, кажуть у військкоматі. Вони використали перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодили автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали поліціянтів. 

Протягом доби двох нападників ідентифікували й затримали. Решту учасників інциденту ще розшукують та встановлюють ступінь їхньої причетності.

До правоохоронних органів скерували звернення про порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство, додали в ТЦК.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяТЦК
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