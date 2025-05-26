Затримано двох чоловіків, які з балончиком і травматичним пістолетом напали на військовослужбовців ТЦК

У Кременчуці на Полтавщині напали на двох військовослужбовців ТЦК. Двох нападників затримали та взяли під варту.

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Напередодні, 25 травня, група з семи людей здійснила спланований напад на двох військовослужбовців районного ТЦК під час заходів оповіщення, кажуть у військкоматі. Вони використали перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодили автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали поліціянтів.

Протягом доби двох нападників ідентифікували й затримали. Решту учасників інциденту ще розшукують та встановлюють ступінь їхньої причетності.

До правоохоронних органів скерували звернення про порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство, додали в ТЦК.