Збірна США вперше з 1933 року виграла Чемпіонат світу з хокею

Стокгольм, 25 травня 2025 року, збірна США з хокею виборола історичну перемогу на Чемпіонаті світу. До слова, здобути абсолютну першість цій країні не вдавалося вже 92 роки!

У фінальному матчі, що відбувся у столиці Швеції, американці обіграли Швейцарію з рахунком 1:0 в овертаймі.

Єдину шайбу на другій хвилині додаткового часу закинув форвард «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон, асистували йому Логан Кулі та Брейді Шей. Голкіпер збірної США Джеремі Свейман з «Бостон Брюїнз» відзначився бездоганною грою, відбивши всі 25 кидків по своїх воротах.

Цей тріумф став першим для США з 1933 року, коли вони востаннє вигравали золото на світовій першості. Після фінального свистка команда вшанувала пам’ять Джонні Годро, який трагічно загинув у 2024 році. Гравці розмістили його ігрову майку №13 на чемпіонському трофеї.

Чемпіонат світу 2025 року вперше спільно приймали Швеція та Данія. Фінальні матчі проходили в Стокгольмі на арені Avicii Arena. У матчі за третє місце збірна Швеції - господарі турніру, з рахунком 6:2 перемогли іншого господаря - Данію, яка 1/4 фіналу сенсаційно вибила головних фаворитів збірну Канади.