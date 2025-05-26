Українська розвідка оцінила мобілізаційний ресурс ворога

Мобілізаційний ресурс російської армії становить 25 мільйонів людей. Загалом на території рф проживають 145 мільйонів людей.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його даними, 25 мільйонів людей — це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності, а також трудові ресурси, які «рухають економіку».

Однак реально підготовлених військовослужбовців Росія має 3 мільйони. Іващенко наголосив, що від початку повномасштабної війни окупанти вже мобілізували 1,3 мільйона людей, а ще майже мільйон вони втратили вбитими та пораненими.

Окрім цього, глава СЗР відзначив, що Росія переживає серйозні проблеми із виробництвом зброї.

«На сьогодні 80% військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками. Вона знята зі зберігання, відремонтована і відправлена на фронт. Лише 20% російської техніки — новітні системи», — розповів він.

За словами Іващенка, росія самотужки виробляє на рік 3 мільйони артилерійських снарядів, а ще 2,5-3 мільйони вона бере у КНДР.