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Суспiльство

Українська розвідка оцінила мобілізаційний ресурс ворога

Українська розвідка оцінила мобілізаційний ресурс ворога

Мобілізаційний ресурс російської армії становить 25 мільйонів людей. Загалом на території рф проживають 145 мільйонів людей.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його даними, 25 мільйонів людей — це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності, а також трудові ресурси, які «рухають економіку».

Однак реально підготовлених військовослужбовців Росія має 3 мільйони. Іващенко наголосив, що від початку повномасштабної війни окупанти вже мобілізували 1,3 мільйона людей, а ще майже мільйон вони втратили вбитими та пораненими.

Окрім цього, глава СЗР відзначив, що Росія переживає серйозні проблеми із виробництвом зброї.

«На сьогодні 80% військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками. Вона знята зі зберігання, відремонтована і відправлена на фронт. Лише 20% російської техніки — новітні системи», — розповів він.

За словами Іващенка, росія самотужки виробляє на рік 3 мільйони артилерійських снарядів, а ще 2,5-3 мільйони вона бере у КНДР.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

розвідкарашистиСЗР
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