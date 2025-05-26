Кличко назвав терміни відкриття метро на Виноградар

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив оптимістичні новини для мешканців Виноградаря: нові станції метро у напрямку цього житлового масиву планують відкрити протягом найближчих двох років.

Про це мер столиці розповів в інтерв'ю "Київ 24". За словами Віталія Кличка, якщо не виникне форс-мажорних обставин, мешканці Виноградаря зможуть користуватися підземкою вже впродовж наступних двох років. Йдеться про відкриття двох нових станцій "зеленої" гілки – "Мостицька" та "Варшавська" (раніше відома як "Проспект Правди"), будівельні роботи на яких тривають.

Кличко наголосив, що попри повномасштабну війну та значне фінансування Збройних Сил України з міського бюджету, необхідно продовжувати підтримку важливих муніципальних проєктів, щоб місто не занепадало.

"Ми зараз проводимо багато робіт в місті Києві, але вони мінімальні в порівнянні з довоєнним станом. Але їх потрібно робити, і ключові напрямки – це метрополітен та ключові автомагістралі", – зазначив міський голова.

Таким чином, кияни, які проживають на Виноградарі, можуть сподіватися на значне покращення транспортної інфраструктури та зручніше сполучення з іншими районами столиці вже у найближчому майбутньому.