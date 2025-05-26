Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака рф на Україну, несподівана реакція Трампа, мита для ЄС, виснаження запасів ракет для ППО

26 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

Кремль завдає масованих ударів, щоб зламати українців і деморалізувати Захід , — ISW . Аналітики певні, що рф цілеспрямовано використовує терористичні обстріли українських міст, жорстку риторику та грають на песимізмі західних союзників щодо ситуації на фронті.

У Татарстані добрі дрони атакували завод із виробництва «Шахедів» в Алабузі.

Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен.Президент США переніс введення нових тарифів на товари з Європейського Союзу з 1 червня на 9 липня 2025 року.

рф зараз виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує, — FT з посиланням на українських чиновників. Україна терміново потребує додаткової підтримки з боку Заходу, зокрема систем ППО.

«Треба озброїти Україну до зубів»: конгресмен-республіканець Дон Бейкон відреагував на атаки РФ по Україні. На своїй сторінці у Х політик ствердив, що метою Путіна є домінування над Україною, і сам він не зупиниться.

У ЗСУ вичерпалися ракети для зенітних комплексів SAMP-T, — Le Monde. Повідомляється, що ефективність збиття шахедів різко впала: з 90% у 2024 році — до 30% зараз. Причина — виснаження запасів ракет, модернізація дронів і ускладнення маршрутів польоту.