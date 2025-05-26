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Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака рф на Україну, несподівана реакція Трампа, мита для ЄС, виснаження запасів ракет для ППО

Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака рф на Україну, несподівана реакція Трампа, мита для ЄС, виснаження запасів ракет для ППО

26 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Вихідними було завершено останій етап обміну полоненими в рамках домовленості про обмін 1000 на 1000, українські захисники повернулися додому.
  • Росія третю ніч поспіль атакує міста України ракетами і дронами. Вніч на 26 травня встановлено новий антирекорд. Було запущено 355 БПЛА. Збито 9/9 крилатих ракет і 288/355 БпЛА.
  • Трамп різко відреагував на чергові масовані атаки рф по Україні, звинувативши російського диктатора у «безумстві» та безглуздому вбивстві цивільних.

  • Кремль завдає масованих ударів, щоб зламати українців і деморалізувати Захід, — ISW. Аналітики певні, що рф цілеспрямовано використовує терористичні обстріли українських міст, жорстку риторику та грають на песимізмі західних союзників щодо ситуації на фронті. 

  • У дроні, запущеному по Україні, виявили записку про нову систему управління БпЛА, The Economist.
  • У Вінниці горіла будівля ТЦК.  Попередьно відомо, що загоряння виникло о 07:30 через коротке замикання електромережі. 
  • У Татарстані добрі дрони атакували завод із виробництва «Шахедів» в Алабузі.

  • Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен.Президент США переніс введення нових тарифів на товари з Європейського Союзу з 1 червня на 9 липня 2025 року. 

  • рф зараз виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує, — FT з посиланням на українських чиновників. Україна терміново потребує додаткової підтримки з боку Заходу, зокрема систем ППО.

  • «Треба озброїти Україну до зубів»: конгресмен-республіканець Дон Бейкон відреагував на атаки РФ по Україні. На своїй сторінці у Х політик ствердив, що метою Путіна є домінування над Україною, і сам він не зупиниться. 

  • У ЗСУ вичерпалися ракети для зенітних комплексів SAMP-T,Le Monde. Повідомляється, що ефективність збиття шахедів різко впала: з 90% у 2024 році — до 30% зараз. Причина — виснаження запасів ракет, модернізація дронів і ускладнення маршрутів польоту.

  • Мобілізаційний ресурс РФ - 25 мільйонів. Але реально підготовлених - 3 млн, - голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обмін полоненимимитаТрампТЦКрекордна атака рф
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