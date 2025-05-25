Ми їх розробили: Трамп оголосив про запуск виробництва гіперзвукових ракет

Сполучені Штати Америки розпочали масове виробництво гіперзвукових ракет. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час промови перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті.

За словами глави Білого дому, креслення цих ракет були викрадені під час президентства Барака Обами. До цього, за його словами, могла бути причетна росія.

– Ми їх розробили. А тепер збираємо у величезних кількостях... Їх (креслення - ред.) вкрали при Обамі. Вони вкрали їх. Знаєте хто вкрав? Росіяни їх вкрали. Щось погане сталося, – заявив Трамп.

У 2022 році Пентагон повідомляв про випробування гіперзвукової зброї, розробленої американською компанією Lockheed Martin. У рамках 10 експериментів перевірялася робота обладнання зв'язку та навігації для гіперзвукової зброї, а також матеріалів, стійких до нагрівання у "реалістичному гіперзвуковому середовищі".

"Гіперзвуковою" називають зброю, швидкість якої як мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 м/сек - ред.) або, так зване число Маха, тобто понад 6100 км/год. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах.

Основна перевага - складність його перехоплення сучасними засобами протиповітряної оборони. Створення озброєнь такого типу потребує розробки нових композитних матеріалів, систем терморегуляції та керування польотом, а також прямоточних повітряно-реактивних двигунів, здатних працювати на відповідних режимах.

У 2020 році Дональд Трамп заявив про розробку "супер-пупер-ракети", яка здатна перевищувати швидкість звуку у 17 разів. Тоді ж він стверджував, що росія створила аналогічну зброю за проектом, викраденим у адміністрації експрезидента Барака Обами.