Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким до 2030 року в країні має розпочатися будівництво 10 нових ядерних реакторів. Крім того, потужність діючих реакторів має бути збільшена на 5 ГВт.

"Щоб максимізувати швидкість і масштаб нових ядерних потужностей, Міністерство енергетики має віддати пріоритет роботі з ядерною енергетичною галуззю, щоб сприяти підвищенню потужності існуючих ядерних реакторів на 5 гігаватів і мати 10 нових великих реакторів із завершеними проектами в стадії будівництва до 2030 року", - йдеться в указі.

Серед іншого президент США доручив Міністерству енергетики налагодити ланцюжок постачання ядерного палива. Фінансування розвитку технологій у сфері атомної енергетики відбуватиметься у пріоритетному порядку, у тому числі за рахунок грантів, позик та інвестиційного капіталу.

23 травня Білий дім схвалив поновлення розробки родовища з видобутку урану у штаті Юта.

Також Трамп доручив голові Міненерго у координації з міністром оборони оцінити можливість перезапуску чи перепрофілювання закритих АЕС для потреб Пентагону.

ForUa нагадує, що американські корпорації Amazon і Google вирішили інвестувати в малі атомні реактори, щоб забезпечити енергією свої дата-центри.