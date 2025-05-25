Ситуація критична: 90% міста Куп'янськ вже знищено

Місто Куп’янськ на Харківщині зруйноване або пошкоджене вже на 90%, заявив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

За його словами, ситуація у громаді перейшла в критичну фазу через постійні атаки з боку російських військ. Ворог активно застосовує авіабомби, артилерію, реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони з оптоволоконним керуванням.

Беседін підкреслив, що удари здійснюються безпосередньо по центральних частинах населених пунктів, що створює небезпеку для мирних жителів, які залишаються у місті, а також для працівників комунальних служб, які забезпечують функціонування громади.

Зокрема, напередодні російські сили завдали авіаційного удару, а згодом обстріляли район із РСЗВ. Внаслідок атаки загинули двоє комунальників.

Це болісні втрати. Люди щодня ризикують життям, аби Куп’янськ залишався живим і нескореним. Але щоденний тиск робить утримання міста дедалі складнішим. Сьогодні близько 90% Куп’янська або знищено, або серйозно пошкоджено, — додав очільник МВА.