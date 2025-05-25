Атака на Україну: загинули діти, багато постраждалих, пожеж та руйнувань

Наслідки нічної атаки Києва

Вночі 24 травня повітряну тривогу у Києві було оголошено через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Згодом ворог запустив також БпЛА.

Станом на ранок 25 квітня внаслідок нічної атаки у Києві постраждали 11 людей та пошкоджено житлові будинки та бізнесцентр.

За даними КМВА, у Голосіївському районі горів гуртожиток і зафіксовано падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях.

У Дніпровському районі є руйнування другого поверху приватного житлового будинку.

А у Шевченківському районі пошкоджено бізнесцентр.

Нічна атака на Київську область

Під час нічної атаки на Київську область під ударом окупантів були Біла Церква та район, Обухівський, Фастівський, Бучанський, Броварський райони.

Обухівський район

У селі Долина через ворожу атаку спалахнула пожежа у двох тимчасових спорудах. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох людей.

Фастівський район

У селі Мархалівка зруйновано три будинки, ще у двох вирували пожежі.

Одна людина загинула. Постраждали семеро дорослих та одна дитина.

Бучанський район

У селищі Макарів через ворожу атаку зруйновано будинок, спалахнула пожежа.

Одна людина загинула та ще одна дістала травми.

Біла Церква

У Білій Церкві один чоловік дістав травми уламками запущених росіянами безпілотників.

Також у місті зруйновано каркасний цех. Там, на щастя, минулося без постраждалих.

Білоцерківський район

У селі Чмирівка пошкоджено два будинки.

Травми дістали троє дорослих та двоє дітей.

Броварський район

У Броварському районі горіли дві складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Атака на Житомирщину: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих

Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.

Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.

Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Атака на Хмельницьку область: четверо людей загинули, п’ятеро – у лікарні

Четверо людей загинули та п’ятеро дістали поранення під час нічної атаки на Хмельницьку область 25 травня.

Під час нічної атаки на Хмельницьку область 25 травня зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

У регіоні зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено.

Побиті вікна в закладі освіти та комунальний транспорт.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

За попередніми даними, ворожа атака забрала життя чотирьох людей.

Ще п’ятеро осіб з осколковими пораненнями в лікарні.

Одна людина – у важкому стані.

Ворожа атака на Суми

25 травня БпЛА ворога влучили по харчовому підприємству в Сумах, пошкодили покрівлю, спричинили пожежу.

Вогнеборці розпочали гасіння, але через загрозу повторного удару відійшли. По місцю роботи рятувальників ворог таки завдав повторного удару.

Після нормалізації ситуації пожежу ліквідували повністю. Постраждалих немає.