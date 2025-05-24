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Столиця

ТРЦ "Блокбастер Молл" дістав пошкодження під час нічної атаки РФ на Київ

ТРЦ "Блокбастер Молл" дістав пошкодження під час нічної атаки РФ на Київ

Унаслідок нічного удару Росії по Києву руйнувань зазнав торгово-розважальний центр "Блокбастер Молл" в Оболонському районі. Водночас частина магазинів відкрилися після масованого обстрілу.  

Про це повідомляє "Громадське".

Попри російську атаку, чимало магазинів сьогодні продовжують працювати, однак деякі все ж не відкрилися, як-от магазин одягу Sinsay. Він найбільше постраждав унаслідок обстрілу.

Співробітники ТРЦ розповіли виданню, що "Шахед" або його уламки влучили в дах торгового центру. Ремонтні бригади зараз усувають наслідки влучання.

Блокбастер Молл у Києві зазнав руйнувань через нічну атаку РФ
Блокбастер Молл у Києві зазнав руйнувань через нічну атаку РФ

Працівниця одного з магазинів, де продають мармелад, Руслана розповіла, що попри атаку, заклад продовжує працювати, а зранку тут уже були покупці.

Водночас скаржиться: через російський обстріл доведеться багато прибирати.

Блокбастер Молл у Києві зазнав руйнувань через нічну атаку РФ
Блокбастер Молл у Києві зазнав руйнувань через нічну атаку РФ
Блокбастер Молл у Києві зазнав руйнувань через нічну атаку РФ

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київатака
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