Унаслідок нічного удару Росії по Києву руйнувань зазнав торгово-розважальний центр "Блокбастер Молл" в Оболонському районі. Водночас частина магазинів відкрилися після масованого обстрілу.

Про це повідомляє "Громадське".

Попри російську атаку, чимало магазинів сьогодні продовжують працювати, однак деякі все ж не відкрилися, як-от магазин одягу Sinsay. Він найбільше постраждав унаслідок обстрілу.

Співробітники ТРЦ розповіли виданню, що "Шахед" або його уламки влучили в дах торгового центру. Ремонтні бригади зараз усувають наслідки влучання.





Працівниця одного з магазинів, де продають мармелад, Руслана розповіла, що попри атаку, заклад продовжує працювати, а зранку тут уже були покупці.

Водночас скаржиться: через російський обстріл доведеться багато прибирати.







Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.