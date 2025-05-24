У поліції заперечують побиття ветерана на Майдані Незалежности

Інформація, яку розповсюдили в соцмережах про нібито затримання активіста та нібито побиття ветерана на Майдані Незалежності та у відділені поліції, не відповідає дійсності. Жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було.

Усі події у відділені поліції зафіксувала камера відеоспостереження. Про це повідомили в пресслужбі правоохоронного органу.

"Поліція Києва інформує щодо події за участі ветерана та активіста на Майдані Незалежності У соцмережах поширилась інформація про затримання активіста та нібито побиття ветерана. Повідомляємо – жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було", – наголосили в пресслужбі.

Як розповіли правоохоронці, під час патрулювання міста вночі вони виявили у центрі Києва двох чоловіків. Це були ветеран, який повідомив, що має намір ночувати на вулиці біля меморіалу з прапорами, встановленими у пам’ять полеглим Героям, а також його товариш, котрий перебував із ним.

Їм було повідомлено щодо заборони перебування на вулиці під час комендантської години, на що активіст відреагував агресивно. В подальшому його було доставлено до Шевченківського управління поліції, де поліцейські склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення.

Через деякий час до управління поліції прибув ветеран, котрий хотів увірватись у одне зі службових приміщень. Правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, втім на прохання припинити свої дії, він не реагував. У якийсь момент він впав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу.

"Увесь цей час у відділі велось відеоспостереження. Дії працівників поліції не суперечили нормам законодавства. Ми з повагою і шаною відносимось до усіх захисників та захисниць України, адже і у лавах поліції серед працівників є ветерани та ветеранки, учасники АТО, ООС та повномасштабної війни проти України. Просимо сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків, у разі порушення ними норм законодавства, ви можете звернутись до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, та в інші правоохоронні підрозділи, уповноважені на розгляд скарг відносно працівників поліції", – додали в пресслужбі.