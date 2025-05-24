Нічна атака на Київ - це відповідь агресора на міжнародні зусилля з досягнення миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нічну масовану атаку по Україні 24 травня. За його словами, країна-агресорка Росія не зацікавлена у встановленні миру та продовжує здійснювати терор мирного населення.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х. Він закликав міжнародних партнерів збільшити тиск на РФ за допомогою санкцій.

"Ще одна гучна ніч у Києві та інших областях, поки протиповітряна оборона безперервно відбиває російські повітряні атаки. У столиці пошкоджено житлові будинки, щонайменше 15 людей отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що від початку переговорів між Україною та Росією у Стамбулі минув тиждень, але Москва й досі не надала свого мирного меморандуму. Втім, країна-терорист продовжує систематично завдати ударів по цивільних за допомогою ударних безпілотників та ракет.

"Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру і наочний доказ того, що потрібно посилювати санкційний тиск на Москву, щоби прискорити процес встановлення миру", – написав політик.