Киянин намагався застрелитися в укритті під час повітряної тривоги

У Подільському районі Києва у ніч на 24 травня в одному із укриттів під час повітряної тривоги сталась стрілянина. За попередньою інформацією чоловік намагався скоїти самогубство вистреливши у себе з пістолета.

Про це OBOZ.UA стало відомо з власних джерел. Обставини події встановлять правоохоронці.

"Уночі, під час повітряної тривоги, до правоохоронців надійшло повідомлення стрілянину в одному з сховищ на Виноградарі. На місці події попередньо було встановлено, що чоловік скоїв спробу самогубства, вистріливши у себе. Його оперативно госпіталізували до лікарні, де надають усю необхідну допомогу", – повідомив наш співрозмовник.

Він додав, що особа постраждалого наразі встановлюється.

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