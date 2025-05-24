﻿
Надзвичайні події

Київ сьогодні вночі зазнав масованої атаки російських ракет і "шахедів"

Київ сьогодні вночі зазнав масованої атаки російських ракет і "шахедів"

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Київ та область в ніч на 24 травня знову опинилися під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО.

Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:

  • у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;
  • у Святошинському — нежитлове приміщення;
  • уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.
  • Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також – на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.

Наразі відомо про 8 постраждалих.

Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці — у Святошинському районі столиці.

Екстрені служби працюють на місцях.

Київська ОВА повідомила, що унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київобстрілиагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Російський Су-24 виконував небезпечні маневри над Балтійським морем
Свiт 23.05.2025 17:44:51
Російський Су-24 виконував небезпечні маневри над Балтійським морем
Читати
Країни G7 ухвалили однозначне рішення стосовно заморожених російських активів
Свiт 23.05.2025 17:17:52
Країни G7 ухвалили однозначне рішення стосовно заморожених російських активів
Читати
Окупанти двома балістичними ракетами вдарили по Одеському порту
Надзвичайні події 23.05.2025 17:02:36
Окупанти двома балістичними ракетами вдарили по Одеському порту
Читати

Популярнi статтi