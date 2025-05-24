Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Київ та область в ніч на 24 травня знову опинилися під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО.

Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:

у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;

у Святошинському — нежитлове приміщення;

уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також – на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.

Наразі відомо про 8 постраждалих.

Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці — у Святошинському районі столиці.

Екстрені служби працюють на місцях.

Київська ОВА повідомила, що унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.