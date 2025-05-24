Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Київ та область в ніч на 24 травня знову опинилися під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО.
Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:
- у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;
- у Святошинському — нежитлове приміщення;
- уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.
- Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також – на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.
Наразі відомо про 8 постраждалих.
Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці — у Святошинському районі столиці.
Екстрені служби працюють на місцях.
Київська ОВА повідомила, що унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Автор: Сергій Ваха