Допомагав ухилянтам втекти до Молдови: Нацполіція викрила власника барбершопу

У Києві правоохоронці викрили власника барбершопу, який не лише надавав перукарські послуги, а й допомагав чоловікам уникнути мобілізації, переправляючи їх за кордон, повідомиляє Нацполіція.

30-річний підприємець, власник столичного барбершопу, у спілкуванні з клієнтами знаходив охочих нелегально покинути країну та пропонував свою допомогу.

Він стверджував, що має знайомих-переправників і рекомендував зв’язатися з ними через месенджер Telegram, запевняючи, що вони вже успішно переправили багато людей.

Якщо чоловіки погоджувалися, їм телефонував нібито організатор нелегального бізнесу, який розповідав про умови співпраці.

Наприклад, за 14 тисяч доларів одному з клієнтів обіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости.

70% цієї суми належало передати перукарю в Києві, а решту – після успішного переходу.

Оперативники затримали підприємця одразу після отримання частини грошей – 9 800 доларів за незаконну послугу.

Під час обшуків у його телефоні виявили переписку з клієнтами, 17 тисяч доларів готівкою та підроблене посвідчення посадовця однієї з громадських організацій.

Підприємцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, проводяться заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Схему незаконного заробітку викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції та слідчі поліції Києва.