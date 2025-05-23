Монетний двір США: пенні більше не будуть фарбувати

Монетний двір США перестане карбувати пенні (монети номіналом один цент - ред.), коли запаси заготовок будуть вичерпані. Про це оголосило Міністерство фінансів США.

За даними відомства, у США в обігу перебуває майже 114 млрд пенні, але вони недовикористовуються. Про це повідомляє Bloomberg.

Монетний двір прогнозує негайну щорічну економію у розмірі $56 млн за рахунок скорочення витрат внаслідок припинення виробництва пенні.

У лютому президент США Дональд Трамп оголосив, що доручив міністру фінансів припинити випуск одноцентової монети у рамках зусиль скорочення видатків національного бюджету.

Занадто довго Сполучені Штати карбували пенні, які буквально коштували нам більше двох центів кожна. Це так марнотратно!

Департамент державної ефективності (DOGE), який очолює Ілон Маск, заявив у січні, що карбування кожної одноцентової монети коштує понад три центи.

Монетний двір США, за даними DOGE, у 2023 фінансовому році випустив понад 4,5 млрд пенні (майже 40% від загальної кількості монет), що коштувало платникам податків $179 млн.

Згідно з інформацією Монетного двору США, у 2024 році виготовлення та поширення одного центу коштувало майже 3,7 цента, повідомляв телеканал CBS News у січні.

За останні кілька років карбування пенні подорожчало у кілька разів. У 2016 році на виробництво одноцентових монет витрачали майже 1,5 цента. За ці роки вартість міді, що використовується під час виробництва монет, зросла більш ніж удвічі.

Після припинення карбування одноцентові монети залишаться в обігу.

Федеральні чиновники та економісти у минулі роки вже пропонували призупинити випуск одноцентових монет у США, які карбуються з 1793 року.

Відмова від цента може стати дорогим заходом, оскільки транзакції округлятимуться до п'яти центів, попереджав Федеральний резервний банк Річмонда у 2020 році.

Пенні - не єдина американська монета, карбування якої котує більше номіналу. За даними Монетного двору США, у 2024 році на виготовлення та поширення кожної монети номіналом 5 центів витрачали майже 14 центів.

У минулому США вже відмовлялися від карбування монет з низьким номіналом, у тому числі через зростання вартості міді. У 1857 році Конгрес США відмовився від випуску непопулярної монети номіналом півцента, і навіть зменшив розмір одноцентової монети, щоб скоротити кількість міді.