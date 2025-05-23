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Війна

Лавров озвучив ключовий фактор у підписанні документів щодо врегулювання війни в Україні

Лавров озвучив ключовий фактор у підписанні документів щодо врегулювання війни в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що питання легітимності президента України Володимира Зеленського матиме вирішальне значення під час підписання будь-яких документів, спрямованих на врегулювання конфлікту.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про прогрес у переговорах між Росією та Україною. Лавров зазначив, що другий раунд переговорів вже заплановано, а робота над меморандумом перебуває на «просунутій стадії».

Водночас, Лавров висловив сумніви щодо доцільності проведення переговорів у Ватикані. Він зазначив, що для Ватикану було б «некомфортно» приймати зустріч двох православних країн, а також назвав такий формат «трохи неелегантним».

Крім того, Лавров згадав працю колишнього президента України Леоніда Кучми «Україна не Росія», заявивши, що вона стала «фундаментом для українських націоналістичних еліт».

Ці заяви Лаврова підкреслюють складність переговорного процесу та розбіжності між позиціями сторін. 

Теги:

РФСєргєй Лавровнелегітимність Зеленськогомирний договір
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