Ексрадник Трампа б'є на сполох: припинення вогню загрожує розділом України

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив серйозне занепокоєння щодо потенційного припинення вогню в Україні. На його думку, такий крок, у поєднанні з тривалими переговорами, може призвести до фактичного розділення країни, що суперечить національним інтересам України.

"Мене справді непокоїть те, що Україна взагалі погодилася на припинення вогню, тому що щойно це станеться, якщо потім будуть тривалі переговори, лінія припинення вогню стане фактичним кордоном, і ви отримаєте розділену країну, що, вочевидь, не в інтересах України", - заявив Болтон в інтерв'ю.

Він визнав, що ніхто не бажає продовження війни, але підкреслив, що збереження можливості повернути всі окуповані території може виправдати продовження боротьби.

Щодо перспективи членства України в НАТО, Болтон зазначив, що це залежить від одностайного рішення всіх країн-членів Альянсу. Він також нагадав, що зазвичай країни, на території яких перебувають іноземні війська, не приймаються до НАТО, щоб уникнути прямого конфлікту між Альянсом і агресором. Болтон припустив, що НАТО може зробити виняток для України, але також зазначив, що Угорщина та президент США Дональд Трамп виступають проти такого кроку.

Таким чином, Болтон підкреслив складність становища України, яка має збалансувати прагнення до миру з необхідністю збереження територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень.