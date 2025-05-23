﻿
Війна

Ексрадник Трампа б'є на сполох: припинення вогню загрожує розділом України

Ексрадник Трампа б'є на сполох: припинення вогню загрожує розділом України

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив серйозне занепокоєння щодо потенційного припинення вогню в Україні. На його думку, такий крок, у поєднанні з тривалими переговорами, може призвести до фактичного розділення країни, що суперечить національним інтересам України.

"Мене справді непокоїть те, що Україна взагалі погодилася на припинення вогню, тому що щойно це станеться, якщо потім будуть тривалі переговори, лінія припинення вогню стане фактичним кордоном, і ви отримаєте розділену країну, що, вочевидь, не в інтересах України", - заявив Болтон в інтерв'ю.

Він визнав, що ніхто не бажає продовження війни, але підкреслив, що збереження можливості повернути всі окуповані території може виправдати продовження боротьби.

Щодо перспективи членства України в НАТО, Болтон зазначив, що це залежить від одностайного рішення всіх країн-членів Альянсу. Він також нагадав, що зазвичай країни, на території яких перебувають іноземні війська, не приймаються до НАТО, щоб уникнути прямого конфлікту між Альянсом і агресором. Болтон припустив, що НАТО може зробити виняток для України, але також зазначив, що Угорщина та президент США Дональд Трамп виступають проти такого кроку.

Таким чином, Болтон підкреслив складність становища України, яка має збалансувати прагнення до миру з необхідністю збереження територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАДжон Болтонзакінчення війни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Угорщина опинилася на межі політичної ізоляції
Свiт 23.05.2025 07:33:28
Угорщина опинилася на межі політичної ізоляції
Читати
Кремль готує ґрунт для зриву мирних переговорів з Україною
Війна 23.05.2025 07:15:21
Кремль готує ґрунт для зриву мирних переговорів з Україною
Читати
Погода 23 травня: тепло, подекуди грози та град
Суспiльство 23.05.2025 06:55:06
Погода 23 травня: тепло, подекуди грози та град
Читати

Популярнi статтi