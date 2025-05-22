Ранковий дайджест ForUa: новий раунд переговорів, заява Єрмака, трагедія у Вашингтоні, дрони паралізували Москву

22 травня, дайджест новин від редакції ForUa:

У Вашингтоні було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю, — Трамп. Трамп назвав напад актом антисемітизму та закликав припинити насильство: «Ці жахливі вбивства мають припинитися зараз. Ненависті немає місця в США. Співчуття родинам. Нехай Бог вас благословить!».

Путін не припинить війну, бо вважає, що він перемагає, про це заявив Трамп, — WSJ. «Ці слова Трампа суперечать його ж неодноразовим публічним заявам, що путін щиро прагне миру».

Черговий колапс стався у московських аеропортах через атаку невідомих дронів. Російські телеграм-канали повідомляють, що сотні пасажирів застрягли в терміналах, не маючи змоги вилетіти або повернутись до москви.

Якщо меморандум про припинення вогню, запропонований путіним, не покаже, що рф налаштована на мир ми введемо 500-відсоткові мита, — сенатор Грем. Він додав, що вони чекають кілька днів. Важливо, що ветувати це Трамп не зможе.

Російські війська ударом "Іскандера" знищили дві пускові установки ЗРК Patriot у Дніпропетровській області, — Міноборони рф. Русня може знову брехати, бо по відео важко визначити, що там саме позиції «Петріот», тому чекаємо на офіційну інформацію від наших структур.

Росія зламала тисячі камер в Україні та сотні в Європі, щоб стежити за поставками військової допомоги ЗСУ, — The Guardian. Загалом було використано близько 10 000 камер біля військових об'єктів і залізничних станцій.

Четверо кадирівців-офіцерів відправились на «той світ» після вибуху авто під Скадовськом на окупованій території Херсонщини — ГУР.