Путіністу Кисельову оголосили нову підозру в Україні

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російського пропагандиста Дмитра Кисельова та заочно оголосила йому додаткову підозру, повідомили в СБУ.

За даними слідства, Кисельов активно підтримує російську збройну агресію проти України, виправдовує воєнні злочини армії РФ та закликає до захоплення українських територій.

Дмитро Кисельов входить до кола наближених до Путіна медіаосіб і веде програму Вісті тижня на кремлівському телеканалі Росія 1.

В СБУ наголосили, у своїх ефірах він регулярно поширює фейкову інформацію про ситуацію в Україні та її зовнішні відносини, намагається легітимізувати війну РФ, а також закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі.

Це не перше розслідування проти Кисельова. Ще у березні 2022 року СБУ заочно повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Нову підозру оголошено після збору додаткових доказів та проведення експертиз.

Йдеться про порушення одразу чотирьох статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 – заклики до насильницької зміни влади із використанням медіа;

ч. 3 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків;

ст. 436 – пропаганда війни;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдання збройної агресії РФ та глорифікація її учасників.

В СБУ нагадують, що Дмитро Кисельов переховується в Росії, але українські силовики спільно з Офісом генпрокурора продовжують роботу над його притягненням до відповідальності за злочини проти України.