﻿
Надзвичайні події

Росія поширює фейки про обстріли Запорізької АЕС, – ЦПД

Росія поширює фейки про обстріли Запорізької АЕС, – ЦПД

Росія активізувала нову дезінформаційну кампанію навколо Запорізької атомної електростанції, яка спрямована на дискредитацію України. Про це попередили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Російська пропаганда поширює інформацію про те, що Україна нібито обстріляла один з об’єктів на території Запорізької АЕС.

– Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають, – пишуть у ЦПД.

Мета таких фейків – дискредитувати Україну на міжнародній арені та виправдати незаконну присутність російських військових на ядерному об’єкті.

У Центрі також нагадали, що раніше повідомляли про плани РФ випустити нові пропагандистські сюжети, щоб переконати світ у тому, що ЗАЕС нібито історично була російською, а також перекласти відповідальність за свої воєнні злочини на Україну.

Крім того, нещодавно Запорізьку АЕС відвідав перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

заесвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Батьки не вірять у самогубство курсанта академії ДПСУ
Дайджест 21.05.2025 17:50:57
Батьки не вірять у самогубство курсанта академії ДПСУ
Читати
Будинок, у якому виріс Папа Римський Лев XIV, мають намір конфіскувати
Свiт 21.05.2025 17:25:12
Будинок, у якому виріс Папа Римський Лев XIV, мають намір конфіскувати
Читати
Ціни на квартири в Україні злетіли: які зросли найбільше
Економіка 21.05.2025 17:10:29
Ціни на квартири в Україні злетіли: які зросли найбільше
Читати

Популярнi статтi