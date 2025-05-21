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Надзвичайні події

Росіяни стягують резерви на Харківському напрямку

Росіяни стягують резерви на Харківському напрямку

Російські війська не припиняють атаки для створення так званої буферної зони на кордоні з Україною. Ворог проводить ротації підрозділів, які беруть участь у штурмах на Харківському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

За словами спікера, Росія не відмовилася від планів створити так звану буферну зону вздовж російсько-українського кордону.

– Наразі ми спостерігаємо, що ворог постійно проводить ротацію тих підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує резерви передусім у районі Вовчанська та населеного пункту Дворічне, що на північ від Куп’янська, – розповів він.

Шамшин зазначив, що штурмові атаки росіян у цьому районі тривають уже давно.

Окремо спікер прокоментував використання росіянами мотоциклів у штурмах. За його словами, окупанти продовжують готувати мотоштурмовиків, тому їхня кількість на фронті навряд чи зменшиться.

Шамшин зазначив, що використання мотоциклів свідчить про те, що ворогу не вистачає бронетехніки. Тому зараз рідше фіксують знищену бронетехніку, але частіше – розбиті мотоцикли.

– І, враховуючи те, що вартість китайського мотоцикла так само, як і вартість життя російського солдата, в Росії надзвичайно низька, слід очікувати, що росіяни продовжать ці банзай-атаки саме на мотоциклах, – розповів Шамшин.

ForUa нагадує, повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рф
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