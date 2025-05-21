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Надзвичайні події

Російські війська рвуться до кордону Дніпропетровської області

Російські війська рвуться до кордону Дніпропетровської області

РосЗМІ рапортують про те, що російські війська, за попередніми даними, нібито вийшли до межі Дніпропетровської області.

Сьогодні паблік Deep State повідомив про ймовірне просування російських військ у районі Новомиколаївки — до межі Дніпропетровської області звідти близько 1,5 км.

Наразі офіційних коментарів з цього питання не було.

Раніше двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ російським військам до 9 травня вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями. Про це повідомляв речник тактичної групи «Вугледар» підполковник Олексій Бєльський.

15 травня спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемаратону "Єдині новини" заявив, що російські окупанти активізували спроби прориву на південному напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської та Запорізької областей.

Він зазначив, що росіянам це просування потрібне не тільки в політичних цілях, а й щоб говорити, що «ми вже однією ногою стали в Дніпропетровську область».

 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнарашисти
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