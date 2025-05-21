Історія з мобілізацією Ектора Хіменеса-Браво виявилася звичайним піаром

У 429 окремому полку безпілотних систем «Ахіллес» пояснили, що український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво не мобілізувався до ЗСУ. Перед цим у мережі зʼявилися кадри з ним у військовій формі.

Про це написав командир полку Юрій Федоренко під дописом кулінара в Instagram.

Як пояснив сам Хіменес-Браво, він вирішив уточнити ситуацію після того, як «багато пабліків та ЗМІ уже написали, що я мобілізувався».

«На жаль, у 429 полк “Ахіллес” не можемо мобілізовувати іноземців. Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці — Ектор долучиться до позаштатної команди полку “Ахіллес”, інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу», — розповів Федоренко.

Водночас шеф-кухар зазначив, що бійців цього підрозділу він підтримує вже довгий час і пройшов спеціальний вишкіл разом із ними.

«Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення. Надалі я буду представляти полк, братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням», — зауважив кулінар.

Перед цим шеф-кухар заявив, що стане частиною армії, та опублікував у соціальній мережі кадри у військовій формі.

«Я більше не можу сидіти вдома. Це не знімання. Це не репетиція. Це не історія з кіно. Тому зробив те, на що наважувався від лютого 2022 року… Побачив інший бік медалі — титановий. І зрозумів, що не повернуся іншим. Але я стану частиною армії. Частиною України», — писав він.

Шеф-кухар, бізнесмен та телеведучий народився та виріс у Колумбії. З 2011 року Хіменес-Браво брав участь у низці кулінарних проєктів на русифікованому українському телебаченні, зокрема, був суддею у проєкті «МаЙстерШеф».

Уже у 2021 році низка ЗМІ написала, що кулінар отримав українське громадянство. Після початку повномасштабного російського вторгнення він висловив підтримку Україні.