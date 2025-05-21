Америка будує свій «Залізний купол» за $831 мільярд

Ппрезидент США Дональд Трамп оголосив про плани закласти $25 мільярдів у федеральний бюджет на реалізацію проєкту національної системи протиракетної оборони під назвою «Золотий купол». За оцінками, загальна вартість цієї ініціативи може сягнути $831 мільярда протягом наступних 20 років.

Проєкт має на меті створення високотехнологічного захисту США від сучасних загроз — зокрема гіперзвукових ракет і боєзарядів, що рухаються на низьких висотах. У рамках системи розглядається використання таких елементів, як супутникові лазерні перехоплювачі та нові засоби повітряної оборони.

Основні характеристики «Золотого купола»

Інтегрована система: планується створити мережу супутників, радарів та ракетних батарей для виявлення та перехоплення ракетних загроз.

Космічні лазери та протиповітряний захист: одним із напрямків є використання лазерних технологій для перехоплення ракет у космосі.

Керівником проєкту «Золотий купол» Трамп планує призначити генерала Космічних сил США Майкла Гетлайна. Потенційними виконавцями можуть стати такі компанії, як SpaceX, Palantir і Anduril.

Водночас експерти висловлюють скепсис щодо можливості ефективного покриття такою системою всієї території США, зважаючи на її розміри. Деякі порівнюють ініціативу з ізраїльською системою ПРО «Залізний купол», вказуючи на суттєві технічні та стратегічні відмінності.