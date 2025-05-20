Вечірній дайджест ForUa:реакція світових ЗМІ на переговори Трампа з Путіним

Західні медіа з наростаючим занепокоєнням обговорюють зміну риторики Дональда Трампа щодо війни в Україні, акцентуючи на його ймовірній готовності до поступок Кремлю. Аналітики та журналісти припускають, що після нещодавніх контактів з Владіміром Путіним, Трамп почав дивитися на ситуацію "в рожевих окулярах", зосереджуючись на власній вигоді від потенційного відновлення масштабної торгівлі з Росією.

20 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUa:

путін продає війну як бізнес - The New York Times. Після розмови президентів прориву не відбулося — ставка Трампа на особисту харизму знову наштовхнулася на жорсткі розбіжності. Замість миру як політичної мети, він акцентує на економіці: мовляв, після війни рф торгувати з США.

Трамп відкрито помʼякшує риторику до путіна - The Times. Замість обіцяних «нищівних санкцій» – «відмінна» розмова і«величезні можливості» для бізнесу з росією після закінчення війни.

Вихід безпосередньої участі США в переговорах зміцнює позицію рф - Axios. Раніше Україна, НАТО і Трамп вимагали негайного припинення вогню, тепер же Трамп визнав: перемир’я — справа переговорів, а не ультиматумів.

Трамп погодився грати за правилами путіна -The Washington Post .Лідер США фактично прийняв умову відкласти припинення вогню до завершення переговорів. Видання підкреслює: путін не змінив жодного зі своїх ультиматумів, і вони й надалі унеможливлюють будь-яку угоду.