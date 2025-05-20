У російські далекобійні дрони типу Shahed-136 почали встановлювати два нові види бойових частин комбінованого типу, один з яких виробляється у РФ, а другий - в Ірані.

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що нова 90-кілограмова бойова частина російського виробництва має комбіновану кумулятивну, осколкову, фугасну та запалювальну дію.

Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, осколкову та фугасну дію. Тобто в ній немає запалювальних елементів.

Як зауважують журналісти, використання іранських бойових частин вкотре вказує на дуже активну співпрацю Москви та Тегерану щодо виробництва Shahed-136, яка продовжується попри те, що локалізоване виробництво цих дронів у РФ йде на двох підприємствах - це "Алабуга" в Татарстані та "Купол" в Іжевську.

Зокрема, РФ вже багаторазово вводила нові бойові частини для далекобійних БПЛА. Так, у 2024 році почалось використання 50-кілограмової комбінованої бойової частини з термобаричним та осколковим ефектом.

До речі, фахівець з аеророзвідки та засновник ДКБ "Matrix-UAV" Юрій Касьянов стверджує, що з моменту появи дронів Shahed в українському небі минуло понад два з половиною роки, але країна так і не досягла паритету з Росією у сфері застосування далекобійних дронів. Причини цього пов'язані насамперед з управлінськими факторами.

На думку Касьянова, виробництво ударних безпілотників в Україні залишається розрізненим: цим займаються десятки підприємств і практично всі силові структури, що призводить до появи безлічі несумісних моделей різної якості.

Водночас Росія збільшує темпи виробництва і застосування "шахедів". За даними української розвідки, незабаром їхнє використання може сягнути 500 апаратів на добу. Україна ж не має аналогічних можливостей, оскільки наявні кустарні виробництва не здатні задовольнити потреби оборони.

Розв'язанням цієї проблеми може стати централізоване управління розробкою і виробництвом безпілотників. Концентрація ресурсів на одній-двох уніфікованих моделях, порівнянних за можливостями з російськими "Шахедами", а також створення єдиного командування далекобійних безпілотних бомбардувань дало б змогу значно підвищити ефективність українських атак.