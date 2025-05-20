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Війна

Німеччина закликає посилити санкції проти РФ, кажучи, що Путін не хоче миру

Німеччина закликає посилити санкції проти РФ, кажучи, що Путін не хоче миру

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сьогодні різко розкритикував наміри Росії щодо миру, заявивши, що останні атаки Москви красномовно свідчать про справжні плани Кремля. Виступаючи перед зустріччю з міністрами оборони ЄС у Брюсселі, Пісторіус наголосив, що президент Росії Володимир Путін лише "тягне час" - пише Sky News.

Міністр заявив, що безперервні російські атаки, включаючи ті, про які повідомлялося протягом ночі, є більш значущими, ніж "пусті слова". Він підкреслив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції, особливо щодо продажу енергоносіїв.

Ця заява перегукується з аналізом військового аналітика Майкла Кларка, який минулого тижня у своєму щотижневому прямому ефірі зазначив, що "немає підстав" вважати, що Путін прагне довгострокового миру, оскільки це "не добре для його правління".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РФНімеччинапутінПісторіус
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