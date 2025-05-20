2025 рік стане переломним у долі українських біженців, - ЄК

Європейська комісія у своєму весняному прогнозі (2025) повідомляє, що поступове повернення українських біженців до країни може розпочатися вже цього року. Водночас ознаки сталого миру відсутні, і війна триває без перспектив швидкого завершення.

Станом на січень 2025 року в ЄС перебувало 4,3 млн українців з тимчасовим захистом. До кінця року прогнозується незначне зниження цієї кількості до 4,1 млн, а до кінця 2026-го — до 3,8 млн.

Наразі найбільше українських біженців проживає у Німеччині – 1,15 млн, Польщі – 992 тис., Чехії – близько 360 тис.

Ще понад 100 тис. — в Іспанії, Румунії, Італії, Словаччині, Нідерландах, Ірландії

У 2024 році спостерігалася тенденція міграції всередині ЄС: кількість українців у Німеччині зменшилась на 100 тис., у Польщі — зросла на 40 тис. Ця динаміка може повернути Польщу на перше місце за чисельністю українських біженців, як це було у 2022 році.

ЄК також попередила, що зростання робочої сили завдяки українцям у ЄС, що спостерігалося в 2022–2024 роках, зупиниться, а природне скорочення населення відновиться з 2026 року.