Київ провалює тест на прозорість

Столиця України Київ отримала 51,5 бали зі 100 у рейтингу прозорості українських міст за версією Transparency International Ukraine. Цей результат поставив Київ на 26 місце серед інших міст, що брали участь у дослідженні.

Хоча Київ займає досить високі позиції в порівнянні з іншими містами, експерти наголошують, що місту все ще необхідно вдосконалити ряд аспектів управління, зокрема в сфері відкритості бюджетних витрат, боротьби з корупцією та підвищення доступу до інформації для громадян.

Згідно з оцінкою Transparency International, в Києві все ще є проблеми із забезпеченням прозорості у питаннях, пов'язаних з наданням публічних послуг, відкритістю тендерів та ефективністю використання державних ресурсів. Дослідження також показало, що в столиці залишаються прогалини у доступності інформації щодо рішень міської влади, а також у механізмах громадського контролю.