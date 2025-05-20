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Надзвичайні події

У Дарницькому районі Києва двоє чоловіків стріляли з вікна Audi

У Дарницькому районі Києва двоє чоловіків стріляли з вікна Audi

Столичні поліцейські затримали двох чоловіків, які стріляли з автівки Audi в Дарницькому районі Києва.

Про стрілянину з Audi в Дарницькому районі Києва 19 травня правоохоронці довідалися під час моніторингу соціальних мереж.

Поліцейські зафіксували, що двоє зловмисників стріляють із пістолета просто під час поїздки в авто.

На щастя, під час інциденту ніхто з громадян не постраждав, повідомляє Нацполіція.

Водія та пасажира Audi правоохоронці затримали протягом години в ресторані неподалік місця події.

Пістолет, із якого стріляли зловмисники – кияни віком 22 та 33 роки, – вилучили.

Наразі фігуранти спілкуються зі слідчими у Дарницькому управлінні поліції.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Санкція статті передбачає до семи років тюрми.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київстрілянинакримінальні новини
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