Перед своєю розмовою з Путіним Трамп поговорив із Зеленським

Президент США Дональд Трамп перед тим, як зателефонувати ватажку рашистів Владіміру Путіну, розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

Про розмову Трампа і Зеленського повідомляє ТСН з посиланням на джерела. Про дзвінок Трампа путіну пише Reuters.

За інформацією ТСН, Трамп та Зеленський домовилися ще раз зідзвонитися після того, як американський президент поговорить з рашистським лідером.

Посадовець Білого дому повідомив, що розмова Трампа та Путіна триває.

Раніше в Білому домі розповідали, що Трамп проведе розмову з путіним, а потім — із Зеленським. Президент США та ватажок рашистів востаннє говорили телефоном 18 березня — тоді розмова тривала понад дві години. Її результатом, за словами американського президента, стала домовленість про негайне припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури України та Росії.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговорний процес зайшов у «глухий кут». Він нагадав, що Вашингтон готовий відсторонитися від питання російсько-української війни, якщо Росія не захоче співпрацювати.