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Суспiльство

Рашисти засудили українського військового до 15 років ув'язнення

Рашисти засудили українського військового до 15 років ув'язнення

У Росії суд незаконно виніс вирок українському військовому Сергію Чумасову. Його звинуватили у нібито вчиненні терористичного акту у Курській області.

Про вирок повідомив Слідчий комітет рф.

У РФ слідчі стверджують, що у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 та гранатометом, разом з товаришами по службі «з метою вчинення терористичного акту незаконно потрапив на територію росії».

За версією російського слідства, перебуваючи у селі Ольгівка Кореневського району Курської області Чумасов нібито мінував дороги, а також, «погрожуючи застосуванням зброї, перешкоджав евакуації цивільного населення».

Зазначено, що Сергія Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.

Суд призначив Чумасову 15 років ув'язнення з відбуванням перших 3 років у в'язниці, а решті — у виправній колонії суворого режиму.

 

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