Нові дивні деталі у справі про смерть чоловіка в ТЦК: мати заявляла про зникнення ще до виявлення тіла

У справі про загадкову смерть чоловіка, тіло якого було знайдено поблизу одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК), з’явилися нові, несподівані подробиці. Як стало відомо, мати загиблого звернулася до правоохоронних органів із заявою про зникнення сина ще 11 травня.

Ця інформація суттєво змінює хронологію подій, адже тіло чоловіка було виявлено лише ввечері наступного дня, 12 травня. Заява матері про зникнення, подана задовго до знахідки тіла, викликає низку запитань та посилює підозри щодо обставин смерті.

Наразі поліція проводить слідчі дії та не виключає можливості перекваліфікації кримінального провадження. У випадку, якщо слідство встановить причетність сторонніх осіб до загибелі чоловіка, справу може бути перекваліфіковано на більш тяжкий злочин.

Правоохоронці ретельно вивчають усі обставини зникнення та смерті чоловіка, опитують свідків та збирають необхідні докази. Громадськість уважно стежить за розвитком подій, очікуючи на офіційні висновки слідства та встановлення істини у цій резонансній справі.

Деталі щодо особи загиблого та місця виявлення тіла наразі не розголошуються в інтересах слідства.