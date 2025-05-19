Найгарячші напрямки фронту назвали в Генштабі

Протягом минулої доби на фронті сталося 175 бойових зіткнень. Половина боїв на фронті минулої доби - 89 зі 175 - сталася на Покровському (65) та Новопавлівському (46) напрямках,

За уточненою інформацією, вчора російські загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Окрім цього, ворог використовував для ураження 2904 дрони-камікадзе і здійснив 5134 обстріли позицій наших військ та мирних населених пунктів. З них 116 обстрілів були проведені з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, знищивши артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну важливу ціль противника.