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Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст: двоє членів екіпажу загинули

Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст: двоє членів екіпажу загинули

Фото: AFP

У Нью-Йорку корабель Військово-морських сил Мексики Cuauhtémoc врізався в Бруклінський міст, в результаті чого загинули двоє членів екіпажу, ще щонайменше 19 людей постраждали.

Інцидент стався ввечері 17 травня. Навчальне вітрильне судно мексиканського флоту перебувало в Нью-Йорку в рамках «туру доброї волі», потім воно мало йти до Ісландії. На борту було 277 людей.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як щогли корабля врізаються в нижню частину Бруклінського мосту і ламаються на частини.

Повідомляється, що Бруклінський міст не зазнав серйозних пошкоджень. Рух на мосту зупиняли приблизно на 40 хвилин. Причину зіткнення з’ясовують.

Теги:

СШАМексика
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